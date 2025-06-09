وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع استئناف امتحانات الدبلومات الفنية

تابع أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية،اليوم الإثنين، استئناف أعمال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بقيادة محمد السعيد مدير عام التعليم الفني، عقب استئناف الامتحانات.

الالتزام بالجداول المعلنة

يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات في محافظة الإسماعيلية الامتحانات التحريرية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، وفقا للجدول المعلن لكل نوعية وتخصص.

الاطمئنان على سير الامتحانات

و اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان.

تشديدات على الالتزام بضوابط الامتحانات

و تم التنبيه على جميع الطلاب داخل اللجان الامتحانية في الإسماعيلية بضرورة الحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات الكترونية، من شأنها المساعدة على الغش، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.





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