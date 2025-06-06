الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

كان رايح يصلى، مصرع مسن أسفل عجلات القطار في الإسماعيلية

ضحية الحادث، فيتو
ضحية الحادث، فيتو

 لــقى شخص مصرعه أسفل عجلات القطار بمنطقة السعيدية التابعة لمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية.  

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إخطار بمصرع مواطن أسفل عجلات القطار 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بلاغًا من العميد وائل معوض مأمور مركز شرطة فايد يفيد بمصرع مسن أسفل عجلات القطار بقرية السعدية التابعة لمركز ومدينة فايد.   

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بسيارة إسعاف 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مستشفى فايد التخصصي لتكون تحت تصرف النيابة.  

 

بيانات المتوفي 

وكشفت التحريات المبدئية أن المتوفي يدعى السيد أحمد سالم حسين عبد الوهاب وشهرته السيد رورو مقيم بمنطقة عزبة الصيادين بمركز فايد الإسماعيلية ويبلغ من العمر  88 عامًا، حيث لقى مصرعه وهو ذاهب لأداء شعائر صلاة الجمعة. 
 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية مصرع مواطن أسفل عجلات القطار فايد قرية السعدية

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