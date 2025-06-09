نجاح جراحة لاستئصال أورام سيدة بالمجمع الطبي في الإسماعيلية (صور)

نجح فريق جراحة الأورام فى مجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء جراحة دقيقة Wertheim's Operation لاستئصال جذري للرحم وعنق الرحم مع استئصال الغدد الليمفاوية بالحوض مع الحفاظ على مجرى البول والبراز سليم تماما بمجمع الإسماعيلية الطبي.

عرض الحالة على لجنة متخصصة

جاء ذلك بعد عرض الحالة على اللجنة المكونة من استشاريي جراحات وطب الأورام والأشعة التداخلية والباثولوجي داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم تلقي العلاج الإشعاعي والكيميائي اللازم للتحضير لإجراء الجراحة بشكل آمن، ودون الاضطرار لاستئصال المثانة أو المستقيم.

جانب من إجراء الجراحة، فيتو

حالة ومعاناة المريضة

وحضرت المنتفعة والتي تبلغ 35 عاما إلى عيادة جراحة الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي، وهي تعاني من ورم سرطاني متقدم، حيث أجرى الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم حالتها بدقة، وبعد تحليل النتائج، تم اتخاذ القرار بإجراء استئصال جذري للرحم بتقنية Wertheim's Operation.

مميزات تقنية Wertheim's Operation

تتميز هذه التقنية بكونها أقل نسبة ارتجاع للورم مع اسرع تشافي، وقد أظهر الفريق الطبي مهارة فائقة في التعامل مع التحديات المعقدة التي قد تواجههم خلال العملية ومنها قرب الورم من المثانة البولية ومع ذلك تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بكل مهارة وبأقل خسائر للمريضة.

مجمع الإسماعيلية الطبي،فيتو

و تعتبر هذه الجراحة من أصعب الجراحات التي واجهها قسم جراحة الأورام بالمجمع الطبي والذي يضم تجهيزات طبية متطورة وفريقًا من الأطباء المتخصصين ذوي الخبرة العالية، ويمثل تجسيد لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

واستمرت جهود الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية في تقديم الرعاية المتميزة والدعم النفسي للمنتفعة، مما يعكس التزامهم العميق بتحقيق أفضل النتائج الصحية.





الفرق الطبية المشاركة في إجراء الجراحة

ضم الطاقم الطبى المتميز كلًا من الأطباء أحمد نائل - استشارى ورئيس قسم جراحة الأورام، محمد جاد - أخصائي جراحة الأورام، وحسام حسن - أخصائي الجراحة العامة، وجهاد ابوالرجال - طبيب مقيم جراحة الأورام، ومصطفي علي مهدي - طبيب مقيم جراحة الأورام وفريق طب الأورام برئاسة الدكتورة سارة عطية - استشاري ورئيس قسم طب الأورام، والدكتورة فيفي مصطفى استشاري طب الأورام والعلاج الإشعاعي.







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