الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاح جراحة لاستئصال أورام سيدة بالمجمع الطبي في الإسماعيلية (صور)

جانب من إجراء الجراحة،
جانب من إجراء الجراحة، فيتو

 نجح فريق جراحة الأورام فى مجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء جراحة دقيقة Wertheim's Operation لاستئصال جذري للرحم وعنق الرحم مع استئصال الغدد الليمفاوية بالحوض مع الحفاظ على مجرى البول والبراز سليم تماما بمجمع الإسماعيلية الطبي. 

فريق الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ 6 حالات من موت محقق

انتشار مكثف لفرق الرعاية الصحية خلال عيد الأضحى بمحافظة الإسماعيلية (صور)

عرض الحالة على لجنة متخصصة 

 جاء ذلك بعد عرض الحالة على اللجنة المكونة من استشاريي جراحات وطب الأورام والأشعة التداخلية والباثولوجي داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم تلقي العلاج الإشعاعي والكيميائي اللازم للتحضير لإجراء الجراحة بشكل آمن، ودون الاضطرار لاستئصال المثانة أو المستقيم. 

جانب من إجراء الجراحة، فيتو
جانب من إجراء الجراحة، فيتو

حالة ومعاناة المريضة 

وحضرت المنتفعة والتي تبلغ 35 عاما إلى عيادة جراحة الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي، وهي تعاني من ورم سرطاني متقدم، حيث أجرى الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم حالتها بدقة، وبعد تحليل النتائج، تم اتخاذ القرار بإجراء استئصال جذري للرحم بتقنية Wertheim's Operation. 

 

مميزات تقنية Wertheim's Operation 

تتميز هذه التقنية بكونها أقل نسبة ارتجاع للورم مع اسرع تشافي، وقد أظهر الفريق الطبي مهارة فائقة في التعامل مع التحديات المعقدة التي قد تواجههم خلال العملية ومنها قرب الورم من المثانة البولية ومع ذلك تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بكل مهارة وبأقل خسائر للمريضة. 

مجمع الإسماعيلية الطبي،فيتو
مجمع الإسماعيلية الطبي،فيتو

و تعتبر هذه الجراحة من أصعب الجراحات التي واجهها قسم جراحة الأورام بالمجمع الطبي والذي يضم تجهيزات طبية متطورة وفريقًا من الأطباء المتخصصين ذوي الخبرة العالية، ويمثل تجسيد لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى. 

 

واستمرت جهود الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية في تقديم الرعاية المتميزة والدعم النفسي للمنتفعة، مما يعكس التزامهم العميق بتحقيق أفضل النتائج الصحية.

 

الفرق الطبية المشاركة في إجراء الجراحة 

ضم الطاقم الطبى المتميز كلًا من الأطباء أحمد نائل - استشارى ورئيس قسم جراحة الأورام، محمد جاد -  أخصائي جراحة الأورام، وحسام حسن  - أخصائي الجراحة العامة، وجهاد ابوالرجال - طبيب مقيم جراحة الأورام، ومصطفي علي مهدي - طبيب مقيم جراحة الأورام وفريق طب الأورام برئاسة الدكتورة سارة عطية - استشاري ورئيس قسم طب الأورام، والدكتورة فيفي مصطفى استشاري طب الأورام والعلاج الإشعاعي.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجمع الاسماعيلية الطبي Wertheim s Operationتقنية الاسماعيلية بالاسماعيلية جراحة الاورام جراحات الأورام

مواد متعلقة

فريق الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ 6 حالات من موت محقق

انتشار مكثف لفرق الرعاية الصحية خلال عيد الأضحى بمحافظة الإسماعيلية (صور)

مجمع الإسماعيلية الطبي: تقديم خدمات الإسعاف لـ1000 حالة استقبلها قسم الطوارئ

مجمع الإسماعيلية الطبي ينجح في إنهاء معاناة حالتين من أزمات قلبية خطيرة (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

26.4 مليار دولار.. خبير يكشف السر وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من جلطات المخ (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

ريبيرو يشيد بـ 5 نجوم من الأهلي بعد ودية باتشوكا

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

المزيد

انفوجراف

أرقام سباليتي مع منتخب إيطاليا بعد إقالته رسميا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟ دار الإفتاء تحدد الشروط

ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي؟.. الإفتاء ترد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

المزيد
الجريدة الرسمية