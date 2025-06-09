فريق الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ 6 حالات من موت محقق

استقبل قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، 6 حالات حرجة تطلبت تدخلات عاجلة ودقيقة لإنقاذ الأرواح، تنوعت الحالات بين فشل حاد في عضلة القلب، و5 حالات عانت من أزمات قلبية حادة، تم تشخيصها بمتلازمة انسداد الشريان التاجي.

حالات قسطرة قلبية

واحتاجت 4 من هذه الحالات دخولًا فوريًا إلى القسطرة القلبية، وهو إجراء حاسم لإعادة تدفق الدم للقلب عن طريق فتح الشرايين المسدودة.

فرق الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

و زاد من تعقيد هذه الحالات تشخيص بعضها بـ"جلطات مزدوجة" في شريانين تاجيين في آن واحد، مما يتطلب دقة متناهية وسرعة في التدخل.

التعامل مع مريض يعاني من مرض مناعي

وكانت من بين تلك الحالات التي تم انقاذها بمجمع الإسماعيلية الطبي حالة مريض في الأربعينات من عمره يعاني من مرض مناعي (الذئبة الحمراء)، حيث حضر إلى الطوارئ بأعراض جلطة حادة في الشريان التاجي الرئيسي.

وكشفت القسطرة الاستكشافية عن وجود انسداد مزمن كلي (CTO) ومنبت غير طبيعي للشريان التاجي الأيمن.

وأجرى الدكتور وسام الشافعي، خبير القسطرة القلبية المعقدة بمجمع الإسماعيلية الطبي تعديل يدوي للقسطرة XB لتصبح AML ولضمان نجاح الإجراء، حيث تم تركيب الدعامة اللازمة بنجاح.

فرق الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

تركيب دعامة وقسطرة لمريض في الخمسينات من عمره

كما تم التعامل المباشر مع حالة مريض يبلغ من العمر 59 عامًا تعرض لجلطة حـادة في الشريان الأيمن، وتم إجراء قسطرة وتركيب دعامة له بنجاح.

فرق الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

جدير بالذكر أن هذه الإنجازات التي تحققها الفرق الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي لم تكن لتتحقق، لولا الجهود المتفانية للفريق الطبي المتميز الذي ضم كلا من الدكتور وسام الشافعي، استشارى وخبير قسطرة الشرايين التاجية المعقدة، والدكتور عبدالله سلامة،أخصائي القلب بالإضافة إلى الأطباء النواب إسراء فتحي، زياد محمد هاشم، علي جادو، أحمد عثمان، سماء أحمد، وفريق التخدير والتمريض،

و دكتور محمد سليمان مدير وحدة القسطرة والدكتور جميلة نصر استشارى ورئيس قسم القلب بالمجمع الطبي، دكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

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