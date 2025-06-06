الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

في أول أيام عيد الأضحى، محافظ الإسماعيلية يتابع غرف عمليات الوحدات المحلية (صور)

جانب من متابعة محافظ
جانب من متابعة محافظ الإسماعيلية لغرف العمليات، فيتو

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وعقب صلاة عيد الأضحى المبارك بتفقد جاهزية الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمستشفيات بالمحافظة، من خلال مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية. 

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تكثيف حملات النظافة 

وشدد محافظ الإسماعيلية على تكثيف حملات النظافة والتجميل بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية واستمرار مبادرة الإسماعيلية بتعيد خلال عيد الأضحى المعظم، ومتابعة رفع المخلفات في الشوارع الداخلية أولًا بأول. 

جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو

متابعة يومية لنقاط الذبيح 

وفي إطار المتابعة اليومية لنقاط الذبيح ومحال الجزيرة والمجازر بالمحافظة للوقوف على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئة؛ لضمان ذبح آمن وبيئة صحية سليمة، تابع محافظ الإسماعيلية من خلال الشبكة الوطنية عددًا من مواقع نقاط الذبيح للتأكد من تنفيذ الاشتراطات والتي تقوم بها لجان مشكلة من مكتب متابعة المحافظ، البيئة، الصحة، الطب البيطري، التموين، الزراعة، وحدة المخلفات، جهاز حماية المستهلك، وشرطة المسطحات والحوكمة. 

جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو

رصد محاولات البناء بدون ترخيص 

وشدد محافظ الإسماعيلية على رصد كافة محاولات البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي خلال فترة العيد موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالات في المهد وتطبيق كافة الإجراءات القانونية مع المتعدي ومع المقاولين المخالفين.
 

جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو
جانب من متابعة المحافظ لمركز التحكم بالشبكة الوطنية، فيتو

 

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