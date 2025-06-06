محافظ الإسماعيلية يؤكد على الالتزام بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على الالتزام بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، وتطوير المنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين، مع تعزيز المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة.





محافظ الإسماعيلية يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي

وكان اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أجرى اليوم الجمعة ٦ يونيو، جولة تفقدية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ورصد أي تحديات أو قصور، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ربط منظومة الإسعاف بالشبكة الوطنية

و اطَّلع محافظ الإسماعيلية على النظام وآليات العمل داخل المجمع، وناقش إمكانية الربط مع منظومة الإسعاف بالتنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، واطمأن على سير العمل، موجهًا بالاستجابة السريعة والفعَّالة لتلبية احتياجات المواطنين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وذلك بحضور الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

محافظ الإسماعيلية يستطلع آراء المواطنين

وحرص محافظ الإسماعيلية على التحدث مع المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية بالأقسام المختلفة، كما تفقد قسم الطوارئ للتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

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