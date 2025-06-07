محافظ الإسماعيلية يوجه بفتح الأندية لنزلاء دور الرعاية والمسنين (صور)

وجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بفتح الأندية والشواطئ التابعة للمحافظة لكافة نزلاء دور الرعاية من الأطفال وكذا المسنين بالمجان في أى وقت، وذلك ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

فعاليات ترفيهية واحتفالات بدور الرعاية

وكانت دور الرعاية في محافظة الإسماعيلية، شهدت عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي أقيمت احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.



جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وبدأت تلك الفعاليات بدور رعاية الأطفال في محافظة الإسماعيلية، بصلاة العيد ثم ذبح الأضاحي، وذلك بمشاركة النزلاء من الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

إقامة احتفالية للمسنين

كما شملت الفعاليات قيام مسئولى التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية بزيارة دار المسنين، حيث تم الاطمئنان على جودة الأطعمة المقدمة، وتقديم التهاني للنزلاء من قبل محافظ الإسماعيلية، إلى جانب إقامة احتفالية خاصة بهذه المناسبة.

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ومن جهة أخرى تعتزم مديرية التضامن الاجتماعي تنظيم رحلة ترفيهية، لنزلاء دار المسنين إلى محافظة بورسعيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية والذى وجه بفتح جميع الأندية أمام المسنين ودور الرعاية في أي وقت.

جدير بالذكر أنه تم المرور على المطبخ من قِبَل لجنة من الطب البيطري؛ للتأكد من جودة اللحوم المُقدمة لضمان صحة وسلامة النزلاء.

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