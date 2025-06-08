الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

انتشار مكثف لفرق الرعاية الصحية خلال عيد الأضحى بمحافظة الإسماعيلية (صور)

جانب من الخدمات المقدمة
جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو

كثفت الفرق الطبية التابعة لإدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية جهودها، من خلال الانتشار الميداني في الساحات والميادين المختلفة بالمحافظة؛ لتوفير خدمات التأمين الطبي خلال تلك الفترة.  

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تواجد الفرق الطبية بأماكن التجمعات 

وانتشرت الفرق الطبية بأماكن تجمعات المواطنين في محافظة الإسماعيلية منذ أول أيام العيد، وذلك لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.  

جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو 
جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو 
جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو 
جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو 

أبرز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين 

وشملت الخدمات المقدمة: الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، ومتابعة صحة القلب، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات المتعلقة بالتغذية السليمة، خاصة ما يتعلق بتناول اللحوم بطريقة صحية وآمنة.  

جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو 
جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو 
جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو 
جانب من الخدمات المقدمة للمواطنين، فيتو 

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة الرعاية الصحية 

تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية للمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، في إطار الحرص على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل. 
 

 

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