لا يصدق.. هروب عجل من سيارة بالإسماعيلية وسط فرار عشرات الأشخاص (فيديو)

تداول العشرات من رواد التواصل الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو لهروب عجل من سيارة نصف نقل كانت تحمله بمنطقة الحكر بحي السلام في الإسماعيلية.

تعليقات ساخرة على الفيديو

حيث تمكن العجل من الفرار ليهرول وسط الشوارع مما أثار الرعب والفزع بين المارة وبخاصة الأطفال، الغريب في الأمر أن مقطع الفيديو تم إعادة نشره بعد تركيب عدد من الأغاني الساخرة، مما دفع إلى زيادة تداول المقطع مصحوبة بالعشرات من التعليقات الساخرة على الموقف.

انتشار نقاط الذبح في محافظة الإسماعيلية

ومن جهة أخرى وعلى الرغم من أن محافظ الإسماعيلية تحددت (۲۸) نقطة ذبيح بالمدينة لتقديم خدمة الكشف الطبي البيطري على الأضاحي وتحديد عدد من الأطباء البيطريين لكل حي مع التنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات دوريًا أولًا بأول، وذلك للحفاظ على الصحة العامة، ومنعا لحوادث هرب الذبائح، إلا أن بعض المواطنين لم يلتزم بالذبح بأماكن النقاط، حيث فضل البعض الذبح أمام منازلهم كما هو معتاد.

تنظيم أماكن ونقاط الذبيح

كما كان قد وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بتنظيم أماكن الذبيح (نقاط الذبيح) بالتنسيق مع الجهات المختصة (الوحدات المحلية – الطب البيطري – الصحة) لتجهيز نقاط الذبيح المطابقة للشروط البيئية والصحية، ومنع الذبح العشوائي في الشوارع والساحات العامة.

تقديم توعية بيئية

بجانب التوعية البيئية من خلال إطلاق حملات توعية للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع إدارة الإعلام بالديوان العام وعمل ندوات للمواطنين للتوعية بأهمية الذبيح بالأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح العشوائي.

بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على المجازر ونقاط الذبيح على مدار أيام عيد الأضحى، وذلك للتأكد من رفع المخلفات والنفايات بطريقة بيئية آمنة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما وجَّه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتقسيم العمل بالتناوب للرقابة والمرور على كافة الأنشطة من المخابز البلدية والمطاعم والأنشطة التموينية الأخرى والأسواق؛ للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق الجمهور المواطنين، والتنسيق على عمل حملات مكبرة مع (الطب البيطري – مباحث التموين – هيئة سلامة الغذاء – الصحة)؛ للمرور على ثلاجات بيع اللحوم وأماكن الذبح للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المنظمة في هذا الشأن.



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