التحفظ على 1.5 طن دقيق مدعم في مخبزين قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية(صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بمركز ومدينة أبوصوير، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

النتائج الخاصة بالحملات

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية: إن الحملة أسفرت عن ضبط مخبزين لتصرفهما في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بطن ونصف.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

تحرير محاضر تموينية ومخالفات

وأضافت، تم تحرير ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر توقف بدون إذن رسمي، محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر لعدم نظافة أدوات العجن.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه؛ حفاظًا على الصحة العامة خلال أيام الأعياد، وتكليفاته بالاستجابة لشكاوى المواطنين.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ومن جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرصها على ضمان انتظام العمل وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتابع بشكل لحظي مع غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بجميع المحافظات، لضمان انسيابية العمل وتوافر السلع دون انقطاع.

وشدد فاروق على تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الإجازة، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات الرقابية المعنية.

كما أوضح الوزير أن المجمعات الاستهلاكية تواصل عملها طوال أيام العيد، مع الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ضمن خطة الوزارة لتأمين احتياجات الأسر المصرية خلال فترة العيد.

وأكد كذلك توافر أرصدة كافية من السلع الأساسية بالمنافذ التموينية، واستمرار صرف المقررات التموينية دون تأخير.

وأشار الوزير إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى تقارير دورية من المديريات، للتعامل السريع مع أي شكاوى أو طوارئ قد تظهر خلال الإجازة، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

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