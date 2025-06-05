الخميس 05 يونيو 2025
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مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يترأس غرفة طوارئ عيد الأضحى (صور)

جانب من غرفة العمليات،
جانب من غرفة العمليات، فيتو

ترأس الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، غرفة الطوارئ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل. 

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استعراض خطة الطوارئ 

خلال الاجتماع الذى عقد داخل غرفة الطوارئ بمقر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، تم استعراض خطة الطوارئ التي تضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية خلال فترة إجازة العيد.  

جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو

حيث تمت مراجعة جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم رعاية طبية متكاملة لمنتفعين.

 

مراجعة جداول التشغيل والصيانة 

كما تم التركيز على  مراجعة جداول التشغيل وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية، والتأكد من كفاءتها في المستشفيات والوحدات الصحية، وتم التنسيق مع كافة الإدارات المعنية لمناقشة خطط العمل الخاصة بهم، حيث تم التأكيد على توافر الأدوية الحيوية وأدوية الطوارئ ومتابعة المخزون الدوائي بشكل يومي.

جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو

بحث تجهيزات قسم الطوارئ 

وفي سياق متصل، تم بحث تجهيزات أقسام الطوارئ والعنايات المركزة والحضانات بمنشآت الرعاية الصحية في الإسماعيلية، بالإضافة إلى المطابخ، لضمان تقديم خدمات غذائية وصحية متكاملة. 

جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو
جانب من غرفة العمليات، فيتو

كما تم التنسيق مع الفرق الطبية بالإسماعيلية، لضمان توافر القوى البشرية اللازمة لتلبية احتياجات المرضى خلال فترة العيد.

تقديم خدمات طبية مميزة بالفرع 

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية التزامها بتقديم خدمات طبية متميزة وضمان صحة وسلامة المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. 

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