مجمع الإسماعيلية الطبي: تقديم خدمات الإسعاف لـ1000 حالة استقبلها قسم الطوارئ

استقبل قسم الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي، 1000 حالة إصابة نتيجة الاستخدام الخاطئ للسكاكين والأدوات الحادة أثناء ذبح الأضاحي، بالإضافة للحالات المرضية والحوادث.

تفاصيل الحالات التي استقبلها مجمع الإسماعيلية الطبي

وشملت تلك الحالات أكثر من 40 حالة تطلبت جراحات تجميلية، 8 حالات تصليح أوتار، حالات اصلاح ومراجعة بتر اصبع وما حولة، عمل 43 جبيرة، وخياطة ما يقرب من 100حالة، حالات زائدة دودية، وحالات أزمات قلبية، تطلبت تدخل عاجل، واجراء قساطر قلبية لإنقاذ الحياة، التعامل مع حالات حرجة، واضطرابات بدرجات الوعي بغرفة الحالات الحرجة، وتخصصات شملت الجراحات التجميلية، والقساطر القلبية، العظام، التجميل.

جانب من الخدمات الطبية، فيتو

جانب من الخدمات الطبية، فيتو

استقبال حالات عاجلة



كما تم استقبال حالات حرجة تطلبت الحجز بالرعاية المركزة مع متابعة الحالات حتى الاستقرار.



جانب من الخدمات الطبية، فيتو

الفرق الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

ولازالت الأطقم الطبية، مع الأطقم المساعدة الطبية والأطقم الإدارية، تقوم بعملها بالشكل المطلوب كل حسب اختصاصه والقسم الذي يعمل به

الفرق الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

خطة التأمين الطبي والتنسيق الشامل مع الجهـات المعنيـة

وكان قد تم عقد اجتماع هام لغرفة الطوارئ بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة مستجدات خطة التأمين الطبي.

وضم الاجتماع، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية ، والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد طنطاوي، مدير هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، وقد جاء هذا الاجتماع لتأكيد جاهـزية المنظومة الصحية بالمحافظة، خلال فترة العيد، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الصحية العلاجية والوقائية المتكاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

وتستمر غرفة الطوارئ والأزمات في انعقادها المستمر خلال أيام العيد، في إطار خطة محكمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، بما يضمن مرور فترة العيد بأعلى درجات الأمان والسلامة الصحية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

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