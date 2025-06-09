أكلات عيد الأضحى المبارك شهية وفاخرة فهى عبارة عن فتة ولحوم ومسبكات وجميعها أكلات دسمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

وأكلات عيد الأضحى للأسف تسبب السمنة وترفع ضغط الدم، لذا يحرص العديد من الأشخاص على تناولها بحذر، كما أنها لا تتناسب مع أنظمة الريجيم المختلفة.

مشروب سحري لطرد سموم ودهون الفتة واللحمة فى العيد

ويقدم الدكتور عبد العزيز حلمي استشاري التغذية العلاجية، مشروب سحري لطرد سموم ودهون الفتة واللحمة في العيد، كما يحفز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع وتنظيم عملية الهضم.

المكونات:

كوب ماء فاتر

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة خل تفاح عضوي

رشة قرفة

رشة زنجبيل

الطريقة:

نحضر كوب الماء ونضيف لها باقي المكونات.

نقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم يتم تناوله بعدها.

يجب تناول هذا المشروب عقب الوجبات الدسمة بنصف ساعة إلى ساعة.

هذا المشروب يقلل امتصاص الجسم للدهون ويساعد على طردها سريعا من الجسم ويمنع الجسم من تخزيينها، كما يحفز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع ويمكن تناوله عقب كل وجبة دسمة.

مشروب سحري لطرد سموم ودهون الفتة واللحمة، فيتو

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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