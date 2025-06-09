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خارج الحدود

مصرع 15 شخصا بحادث سير فى ماليزيا (صور)

حادث سير فى ماليزيا
حادث سير فى ماليزيا

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بحادث اصطدام حافلة طلاب ومركبة خاصة في ماليزيا.

وأوضحت فرق الطوارئ الماليزية أن الحافلة الجامعية كانت في طريقها من منطقة "جيرتيح" بولاية ترنجانو متجهة إلى الحرم الجامعي الرئيسي.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني الماليزي في بيان له بأن مركز عمليات السيطرة على الكوارث في منطقة "بانون" تلقى بلاغا عن الحادث حوالي الساعة 1:10 صباحا، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 48 شخصا.

وعند وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث الساعة 2:11 صباحا، وجدوا الحافلة الجامعية مقلوبة على جانبها، بينما كانت مركبة من نوع "الألزا" متعددة الأغراض قد تعرضت لأضرار بالغة.

ونقل البيان عن الدفاع المدني قوله: "تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى غريك، بينهم حالات تعاني من كسور في الأذرع والأرجل، بالإضافة إلى إصابات طفيفة".

وأُعلن في البداية عن وفاة 13 شخصا في موقع الحادث، بينما لقي اثنان آخران حتفهما متأثرين بجروحهما في المستشفى. كما يخضع اثنان من الضحايا للعلاج في المنطقة الحمراء (حالات حرجة)، و20 في المنطقة الصفراء (حالات متوسطة)، و6 في المنطقة الخضراء (حالات مستقرة).

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ماليزيا حافلة طلاب الحافلة الجامعية ولاية ترنجانو

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