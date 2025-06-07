7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى السبت و3 أسباب وراء اختلاف الموعد

احتفلت كل من باكستان، والمغرب، وموريتانيا، وماليزيا، والهند، وبنجلاديش، وبروناي، اليوم السبت، بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت باقي دول العالم احتفلت أمس بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بينما خالفت هذه الدول الاحتفال حيث تعذر رؤية الهلال يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى السبت في هذه الدول السبع السابق ذكرها.

وفي هذا السياق، كانت السلطات الدينية في ماليزيا أكدت أن الأربعاء 28 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة، وعليه يكون الخميس بداية شهر ذي الحجة، مما أدى إلى الاختلاف في موعد عيد الأضحى بينها وبين العديد من الدول الإسلامية الأخرى.

دول يتفق عيدها مع موعد العيد في السعودية

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أشارت إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك كان أمس الجمعة، واتفقت معها دول مصر والإمارات والأردن وسلطنة عُمان والعراق وإندونيسيا على النهج ذاته.

احتفل أمس الجمعة ملايين المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك، وقد شرع أكثر من 1.6 مليون حاج ا في أداء شعيرة رمي الجمرات في منى. وتُعد هذه الشعيرة آخر مناسك الحج الكبرى، وتتزامن مع أول أيام عيد الأضحى.

أسباب تباين موعد العيد بين الدول

الاختلاف في موعد العيد يعود لاختلاف موعد بداية الشهور القمرية، ومن ضمنها شهر ذي الحجة، بل استنادًا إلى المواقع الجغرافية للدول، وتفاوت نتائج الرؤية الشرعية والرصد الفلكي المحلي لكل دولة.

ويعد ذلك الاختلاف أمر شائع الحدوث في عيدي الفطر والأضحى، ويستند إلى اعتماد كل دولة على لجانها الشرعية والفلكية التي تحدد موعد بداية الشهر الهجري وفقًا لما يُثبت لديها.

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