رونالدو: مستعد للدفاع عن ألوان بلادي ولو بقدم واحدة

فجر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مفاجأت بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025.

وفاز المنتخب البرتغالي في اللقاء النهائي على حساب إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.

رونالدو يسجل هدف التعادل أمام إسبانيا



ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في المباراة النهائية بعد أن كان منتخب بلاده متأخرًا بنتيجة 1-2 بعد مرور 61 دقيقة من عمر المباراة الماراثونية التي امتدت إلى 120 دقيقة.

وحمل النجم البرتغالي كأس البطولة للمرة الثانية في مسيرته بعد أن توج باللقب من قبل عام 2019.



وتحدث كريستيانو رونالدو للصحفيين ووسائل الإعلام عقب التتويج قائلا:" أنا فخور بهذا الفريق وسعيد بالتتويج والتسجيل، وسعادتي لا توصف بفرحة الجماهير البرتغالية".

وشدد:" شعرت بالإصابة أثناء عملية الإحماء، ولكنني تمسكت بالمشاركة في اللقاء ومستعد لكسر ساقي من أجل البرتغال واللعب دفاعًا عن ألوان بلادي ولو بقدم واحدة".



وتابع:" لقد عشتُ في بلدانٍ عديدة، ولعبتُ في أنديةٍ عديدة، ولكن عندما يُذكر اسم البرتغال، أنا فخور بكوني قائد لهذا الجيل".

وأشاد رونالدو بمدربه الإسباني روبرتو مارتينيز مؤكدًا أنه قدم عملًا رائعًا وقاد البرتغال نحو التتويج.

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