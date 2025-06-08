نهائي دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا يتقدم على البرتغال 2-1 في الشوط الأول (صور)

مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 ، تقدم منتخب إسبانيا على نظيره البرتغالي، بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، في نهائي دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

أهداف مباراة البرتغال وإسبانيا

افتتح زوبيميندي التسجيل لـ إسبانيا في الدقيقة 21 بعد تمريرة خاطئة من جواو نيفيز، فيما جاء هدف تعادل البرتغال عن طريق نونو مينديز في الدقيقة 26، وسجل أويارزابال هدف إسبانيا الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل البرتغال ضد إسبانيا

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: نونو مينديز- ايناسيو- روبن دياز- جواو نيفيز.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز- فيتينها- بيرناردو سيلفا.

في خط الهجوم: بيدرو نيتو- كريستيانو رونالدو- فرانشيسكو كونسيساو.

تشكيل إسبانيا ضد البرتغال

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا، هويسن، لو نورماند، مينجويزا.

خط الوسط: فابيان رويز، زوبيميندي، بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، أويارزابال، لامين يامال.

قناة مجانية تنقل مباراة البرتغال وإسبانيا

ويمكنك متابعة مباراة البرتغال وإسبانيا عبر قناة قناة ZDF الألمانية، أو عبر موقع فيتو الإخباري الذي ينقل لك المباراة لحظة بلحظة.

فيما تنقل شبكة قنوات بين سبورت المباراة بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتأمل البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في التتويج باللقب الثاني، بعد فوز البرتغال بلقب النسخة الأولى عام 2019، وعلى الجانب الآخر ترغب إسبانيا في الاحتفاظ باللقب الذي توجت به العام الماضي.

وفي حال انتهاء مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال في الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل يتم الحسم بركلات الترجيح.

القنوات لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية



وتمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024/2025 في الشرق الأوسط وتذاع مباراة إسبانيا أمام البرتغال في نهائي البطولة الليلة عبر قناة beIN sports HD1.

وتأهل منتخب البرتغال لقيادة كريستيانو رونالدو إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه في نصف النهائي على ألمانيا بنتيجة 2-1، فيما تجاوز المنتخب الإسباني بقيادة الشاب لامين يامال نظيره الفرنسي في مباراة مثيرة انتهت بفوز “لاروخا” بنتيجة 5-4.

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