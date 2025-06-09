لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال

عبر ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا، عن خيبة أمله الكبيرة عقب خسارة بلاده لقب دوري الأمم الأوروبية 2025 أمام البرتغال في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل (2-2) قبل أن تحسمها ركلات الترجيح بنتيجة (5-3) لصالح رفاق كريستيانو رونالدو.

لاعب إسبانيا يتحسر

وتحدث أويارزابال في تصريحات لقناة "La 1" الإسبانية عقب نهاية اللقاء قائلًا: "إنه لأمر مؤلم حقًا أن نصل إلى هذه المرحلة ثم نخسر بركلات الترجيح يجعل الأمر أكثر قسوة. لكن مع الوقت، علينا أن نمنح قيمة حقيقية لكل ما قمنا به خلال هذه البطولة، لقد كان مشوارًا صعبًا، وما حققناه يستحق التقدير".



وأشار اللاعب إلى أن المباراة شهدت وجهين مختلفين، موضحًا: "عانينا أكثر خلال الشوط الثاني، والإرهاق كان له دور، كما أن المنتخب البرتغالي استفاد من التغييرات التي أجراها ودفع بعناصر سريعة قلبت الإيقاع لصالحهم".

ورغم الخسارة، أعرب أويارزابال عن فخره الكبير بما قدمه منتخب إسبانيا، مؤكدًا: "أنا فخور بهذا الفريق. سنواصل القتال من أجل أن نكون دائمًا قريبين من حصد الألقاب. هذا الجيل يملك الكثير ليقدمه".

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