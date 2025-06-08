الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يطوفون مودعين وقلوبهم معلقة، حجاج بيت الله يؤدون آخر مناسكهم (صور)

الحجاج، فيتو
الحجاج، فيتو

يؤدي حجاج بيت الله آخر مناسكهم عبر الطواف حول الكعبة المشرفة مودّعين، وهم قلوبهم معلّقة بالبيت الحرام.

 

نائب أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج 2025

أعلن نائب أمير مكة مساء اليوم الأحد، نجاح موسم الحج هذا العام.

وقال نائب أمير مكة: الخطة التشغيلية يسرت للحجاج أداء مناسكهم.. والحجاج شركاء في نجاح الحج لالتزامهم بالتعليمات.

إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.673.230 

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، أعلنت يوم الخميس، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.673.230 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1.506.576 حاجًّا وحاجَّة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

وبلغ عدد حجاج الداخل 166.654 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877.841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795.389) حاجَّةً.

إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1.435.017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66.465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5.094) حاجًّا وحاجَّة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حجاج بيت الله بيت الله الكعبة المشرفة البيت الحرام الحج موسم الحج موسم الحج 2025 الحجاج

مواد متعلقة

مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي غدا لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن

محظورات على الحجاج خلال العودة من الحج بالمطارات

سر مكة والمدينة!

موسم الحج 2025، تحذير من أمطار رعدية ونشاط للرياح في مكة اليوم

الأكثر قراءة

عصام كامل يكشف عن قصة الصداقة التي جمعت بين فرج فودة وقاتله

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

هل تواصل أسعار الليمون الانخفاض في الأسواق بعد العيد؟ شعبة الخضروات توضح

الأهلي يفقد خدمات رباعي الفريق خلال مواجهة باتشوكا الودية

عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقتصر التكبير على أيام العيد فقط؟ الأزهر يوضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية