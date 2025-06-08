يطوفون مودعين وقلوبهم معلقة، حجاج بيت الله يؤدون آخر مناسكهم (صور)

يؤدي حجاج بيت الله آخر مناسكهم عبر الطواف حول الكعبة المشرفة مودّعين، وهم قلوبهم معلّقة بالبيت الحرام.

نائب أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج 2025

أعلن نائب أمير مكة مساء اليوم الأحد، نجاح موسم الحج هذا العام.

وقال نائب أمير مكة: الخطة التشغيلية يسرت للحجاج أداء مناسكهم.. والحجاج شركاء في نجاح الحج لالتزامهم بالتعليمات.

إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.673.230

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، أعلنت يوم الخميس، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.673.230 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1.506.576 حاجًّا وحاجَّة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

وبلغ عدد حجاج الداخل 166.654 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877.841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795.389) حاجَّةً.

إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1.435.017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66.465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5.094) حاجًّا وحاجَّة.

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