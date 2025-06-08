41 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بغزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر صحية في غزة باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن سقوط 54880 شهيدا و126227 جريحا منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وقبل وقت سابق من اليوم قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة، مروان الهمص، اليوم الأحد إن مستشفيات القطاع تعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء بسبب مخاوف من انقطاعها.



تحذيرات من توقف كل مستشفيات غزة عن العمل خلال يومين

وأضاف مروان الهمص: نوجه إنذارا للعالم أجمع بضرورة إنقاذ قطاع غزة بشكل عاجل ونقص الوقود يهدد بتوقف كل مستشفيات القطاع خلال يومين.

وتابع أن سوء التغذية ينتشر على نطاق واسع وسكان القطاع يدخلون مرحلة حرجة و650 ألف نسمة في منطقة خان يونس يعتمدون فقط على مجمع ناصر الطبي.

واستطرد الهمص: استقبلنا اليوم 6 شهداء من مراكز توزيع المساعدات التي أصبحت مناطق موت وندعو العالم لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني فورا.

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