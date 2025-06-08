الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

مديرية الزراعة بالإسماعيلية تواصل إزالة التعديات على الأراضي (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شهدت محافظة الإسماعيلية، جهودًا مكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة زمامات الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفة تُرصد في مهدها.  

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تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية 

جاءت هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ضمن استراتيجية واضحة لتطبيق القانون والتصدي الحاسم لأي أعمال بناء أو اعتداء على الأراضي الزراعية، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والإدارات الزراعية وجمعيات الإصلاح بالمراكز المختلفة.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تكثيف الجولات الميدانية 

وبدأت الجهود بجولات ميدانية شملت عددًا من جمعيات الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين، حيث تم المرور على الزمامات الزراعية ومراجعة الموقف على الأرض بدقة. وأسفرت المتابعات عن التأكد من خلو تلك المناطق من أي تعديات، في مؤشر إيجابي يعكس وعي المواطنين والتزامهم.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

رصد حالات للتعدى 

إلا أن لجان المتابعة رصدت حالة تعدٍ على أرض تابعة لجمعية منشأة القصاصين، حيث قام أحد المواطنين بمحاولة استغلال الأرض بالبناء عليها. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

حماية الأراضي الزراعية، فيتو
حماية الأراضي الزراعية، فيتو

وفي موقع آخر بزمام قرية السلام، تم اكتشاف حالة تعدٍ جديدة على أرض تابعة للإصلاح الزراعي، وتمت إزالتها بالكامل.  

أما في مركز أبوصوير، فقد تم رصد مبنى مخالف على مساحة تُقدر بحوالي ٨٠ مترًا مربعًا بزمام جمعية أبوصوير المحطة، وقد تحركت الأجهزة المعنية بشكل فوري، حيث تمت الإزالة الكاملة في نفس اليوم، بالتنسيق مع الجهات المحلية، ويجرى حاليًا استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفة. 

كما قامت إدارة فايد الزراعية، بتنفيذ جولات ميدانية على الزمام الزراعي أسفرت عن عدم رصد أي حالات تعدٍ أو تشوين طوب أبيض، كما تم تقديم توصيات فنية للمزارعين، خاصة في زراعات الخضروات والمانجو، بالتعاون مع إدارة المكافحة الزراعية. 

وتؤكد مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية بقيادة  الدكتور محمد شطا استمرار جهودها اليومية، حتى في فترات الإجازات الرسمية وتواصل غرف عمليات مديرية الزراعة، بالتعاون مع الإدارات الزراعية المختلفة، عملها على مدار ٢٤ ساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ حفاظًا على الرقعة الزراعية ودعمًا لاستقرار الموسم الزراعي.

 

 

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