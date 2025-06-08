محافظ الإسماعيلية يحتفل بعيد الأضحى مع نزلاء دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بمشاركة أطفال دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، خلال زيارته للدار بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.







وقدم محافظ الإسماعيلية، هدايا العيد للأطفال المتواجدين داخل الدار والحضانة الإيوائية، مؤكدًا خلال زيارته على ضرورة توفير كافة احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم، خاصة في أيام العيد، وأيضًا حرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

فتح الشواطئ لنزلاء دور الرعاية والمسنين

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه في وقت سابق بفتح الأندية والشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية بالمجان لنزلاء قصر ضيافة كبار السن ودور رعاية الأطفال بالإسماعيلية.



جانب من الزيارة، فيتو

وعلى صعيد أخر نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المركز القومي للثقافة التابع لوزارة الثقافة عددا من الفعاليات احتفالا بعيد الأضحى المبارك بمركزي استقبال أبناء العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جانب من الزيارة، فيتو

وأكدت منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أن الاحتفالات تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة التي تساعد على تنمية مهارات وثقل خبرات الأطفال الحياتية وتعزيز قيم التسامح والتعاون وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية، فضلا عن تعزيز التواصل بين الأطفال والميسرات وتوفير بيئة تعليمية وتربوية محفزة وتعريف الأطفال بالشعائر الدينية.

الجوانب الإبداعية

وأوضحت الدكتورة هانم عمر مدير الإدارة العامة لشئون الطفل أن الاحتفالية تضمنت العديد من الفقرات مثل فقرة الاراجوز والرسم علي الوجه واشتراك الأطفال تحت إشراف الميسرات فى صنع مجسمات خاصة بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك وباستخدام مواد بسيطة تعمل على تعزيز خيال الأطفال والتركيز على الجوانب الإبداعية لخلق بيئة تعليمية متكاملة.

مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي

الجدير بالذكر أن مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يعد أول نموذج يأخذ بالمنهج الياباني فى التعلم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم المركز 4 فصول تستقبل الأطفال من سن 4 شهور وحتى 6 سنوات، ويتسع لاستقبال 77 طفلًا، وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس التي تتفق مع النموذج الياباني.

كما يضم عيادة تقدم خدمات وقائية وعلاجية وكشوفات دورية للأطفال، ومنطقة خضراء مخصصة للألعاب وتتميز بأنها صديقة للبيئة ومزودة بعدد من الألعاب وفق أحدث المعايير.

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