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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه الطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والمجازر (صور)

جانب من المرور على
جانب من المرور على المجازر،فيتو

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ، وتفقد المجازر.  

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جولة على المجازر 

ومن جانيه قام الدكتور هاني عبد الخالق، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، وبحضور الدكتورة هالة سيد جمعة، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية تفقدية شملت مجزر فايد ومجزر أبوخليفة، وذلك في إطار خطة المديرية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 

جانب من المرور على المجازر،فيتو
جانب من المرور على المجازر،فيتو
جانب من المرور على المجازر،فيتو
جانب من المرور على المجازر،فيتو

مواصلة جهود المديرية 

وأكد الدكتور هاني عبد الخالق أن مديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية تواصل جهودها المكثفة لضمان جاهزية المجازر والعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الأضحى، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة اللحوم المتداولة، وضمان توفير بيئة آمنة ونظيفة لذبح الأضاحي، بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على الصحة العامة.
 

جانب من المرور على المجازر،فيتو
جانب من المرور على المجازر،فيتو

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الحملات الرقابية على المجازر وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف حملات المرور على المجازر لضبط الأسواق والتأكد من جودة اللحوم المقدمة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة، ويأتي ذلك وفقًا لتوصيات الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
 

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