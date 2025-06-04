سكرتير عام الإسماعيلية والمستشار الثقافي لسفارة الهند يشهدان الاحتفال باليوم العالمي لليوجا (صور)

شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ورافقه بركاش كومار المستشار الثقافي لسفارة الهند بجمهورية مصر العربية، مراسم الاحتفال السنوي باليوم العالمي لليوجا، والذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة وأقيم بمقر منتجع ٧٣ في منطقة التعاون بالإسماعيلية.



الترحيب بالحضور على أرض الإسماعيلية

وفي كلمته التي ألقاها السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نقل تحيات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الحضور في الاحتفال، مُرَحِبًا بهم على أرض محافظة الإسماعيلية.

جانب من فاعليات اليوم العالمي لليوجا، فيتو

عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

وأشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والهند حكومة وشعبًا، وأواصر المحبة والإخاء التي تربط بين الشعبين منذ فجر التاريخ، وأعرب عن سعادته بإقامة الاحتفالية على أرض الإسماعيلية، والتي تتشرف بإقامة العديد من المهرجانات الدولية والاحتفالات من مختلف الدول على أرضها.

جانب من فاعليات اليوم العالمي لليوجا، فيتو

مؤكدًا على أن الإسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية تدعم النشاطات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة بصفة عامة ودائمًا ما تسعد باستضافة المؤتمرات والاحتفالات من جميع دول العالم.

اشادة بمحافظة الإسماعيلية لاستضافتها مهرجان اليوجا

ومن جانبه عبَّر المستشار الثقافي لسفارة الهند بالقاهرة، في كلمته خلال الاحتفال، عن شكره لمحافظة الإسماعيلية وقياداتها والتعاون المثمر والبناء لاستضافة مهرجان اليوجا العالمي في واحدة من أعرق المدن المصرية والذي تحتفل به عواصم العالم المختلفة منذ أن اقترحته الهند وأيدته ١٧٧ دولة، مشيرًا إلى أن رياضة اليوجا تُعد أحد أقدم العلوم الإنسانية والتي تحقق التناغم بين الجسم والعقل.

جانب من فاعليات اليوم العالمي لليوجا، فيتو

تقديم عدد من العروض الخاصة برياضة اليوجا

وخلال الاحتفالية قدم عدد من خبراء ومتخصصي رياضة اليوجا عدد من العروض وعرض المهارات الأساسية، وكيفية التغلب على التوتر وسهولة التنفس والاسترخاء.

جانب من فاعليات اليوم العالمي لليوجا، فيتو

كما تم تكريم اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب وللرياضة بالإسماعيلية.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد أعلنت الأمم المتحدة عام ٢٠١٤، يوم ٢١ يونيو يومًا عالميًا لليوجا، باعتبارها رياضة بالغة القدم ذات فوائد شاملة، ولأنها تتوافق مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة.

جانب من فاعليات اليوم العالمي لليوجا، فيتو

كما أن اليوجا تُعد أحد أهم الصادرات الثقافية للهند حيث يمارسها الملايين حول العالم، كما أنشأت الحكومة الهندية وزارة لليوجا بهدف تعزيز وتنشيط تلك الرياضة القديمة، واعترافًا بشعبيتها العالمية.



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