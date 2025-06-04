الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط  100 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

سكرتير عام الإسماعيلية والمستشار الثقافي لسفارة الهند يشهدان الاحتفال باليوم العالمي لليوجا (صور)

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحقق المركز الثالث بمسابقة الأزهري الصغير

حملات مكبرة على المنافذ والرقابة على المحال التجارية 

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة. 

 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات 

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملة أسفرت عن، ضبط  ١٠٠ ك لحوم مذبوحة خارج السلخانة وبها أختام مطموسة. 
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

تحرير محاضر ومخالفات 

كما أسفرت الحملة عن، تحرير ٢٠ محضر لحوم بلدية مكشوفة، ١١ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم المعروضة، ٤٦ محضر شهادة صحية، ٧ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٣٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر عدم استلام كامل حصة البوتاجاز، ٢ أوكازيون، ٦ محاضر، عدم وجود سجل في مستودع الأسمنت، محضرين لعدم وجود لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٥ محاضر توقف عن ممارسة النشاط، ومحضر لعدم وجود لوحة مواعيد تشغيل.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية تموين الاسماعيلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية محال الجزارة

مواد متعلقة

سكرتير عام الإسماعيلية والمستشار الثقافي لسفارة الهند يشهدان الاحتفال باليوم العالمي لليوجا (صور)

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحقق المركز الثالث بمسابقة الأزهري الصغير

الأوقاف تقدم 3 أطنان لحوم و2000 شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية (صور)

صحة الإسماعيلية تنظِّم مبادرة للكشف المجاني على الأطفال (صور)

الأكثر قراءة

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

قرار"الحج بدون إذن"، كيف تفاعل النشطاء مع إجراءات الأوقاف ضد الأئمة؟

قراركم مخالف، رد رسمي من الزمالك على اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو

الفساتين تبدأ من 300 جنيه، أسعار الملابس النسائية في العتبة قبل عيد الأضحى (فيديو)

البنك الأهلي يخطف فوزا ثمينا من إنبي في كأس عاصمة مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس يوم وقفة عرفات وتحذر من اضطراب الملاحة والشبورة المائية

مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في وقفة عرفات غدا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

خطورة الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يكفر ذنوب سنتين، فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه

ما هو فضل الدعاء يوم عرفة؟ أمين الفتوى يوضح

أمين الفتوى يوضح فضل قيام ليلة عيد الأضحى

المزيد
الجريدة الرسمية