ضبط  100 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حملات مكبرة على المنافذ والرقابة على المحال التجارية

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملة أسفرت عن، ضبط ١٠٠ ك لحوم مذبوحة خارج السلخانة وبها أختام مطموسة.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

تحرير محاضر ومخالفات

كما أسفرت الحملة عن، تحرير ٢٠ محضر لحوم بلدية مكشوفة، ١١ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم المعروضة، ٤٦ محضر شهادة صحية، ٧ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٣٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر عدم استلام كامل حصة البوتاجاز، ٢ أوكازيون، ٦ محاضر، عدم وجود سجل في مستودع الأسمنت، محضرين لعدم وجود لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٥ محاضر توقف عن ممارسة النشاط، ومحضر لعدم وجود لوحة مواعيد تشغيل.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

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