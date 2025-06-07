ثاني أيام عيد الأضحى، تموين الإسماعيلية تضبط 100 كيلو من اللحوم والجبن (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



نتائج الحملة المكبرة

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 100 كيلو من مصنعات اللحوم والجبن، و300 عبوة من الزبادي واللبن الرايب.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ضبط كميات كبيرة من السلع

بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الآدمي، لأحد محال السوبر ماركت بحي أول مدينة الإسماعيلية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه؛ حفاظًا على الصحة العامة خلال أيام الأعياد.

جانب من الحملة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الحملات

وكان قد تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه؛ خلال عيد الأضحى المبارك.

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