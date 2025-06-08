الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشارك نزلاء قصر ضيافة كبار السن احتفالهم بعيد الأضحى

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، زيارة إلى قصر ضيافة كبار السن بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، لمشاركتهم احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، وتقديم التهنئة لهم بالعيد.  

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تقديم التهنئة لنزلاء دار الضيافة 

وخلال الزيارة هنأ محافظ الإسماعيلية، نزلاء قصر ضيافة كبار السن بعيد الأضحى المبارك، وحرص على الاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم.
 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو


 

تقديم كافة الدعم للنزلاء  

 

ووجَّه المحافظ خلال زيارته، بتقديم كافة أوجه الدعم لنزلاء قصر الضيافة، وتوفير كافة احتياجاتهم، كما وجه الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل داخل الدار والمنطقة المحيطة به.

 

فتح الشواطئ والأندية لنزلاء دور الرعاية 

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه في وقت سابق بفتح الأندية والشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية بالمجان لنزلاء قصر ضيافة كبار السن ودور رعاية الأطفال بالإسماعيلية.
 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية قصر ضيافة كبار السن عيد الأضحي المبارك

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