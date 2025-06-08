محافظ الإسماعيلية يشارك نزلاء قصر ضيافة كبار السن احتفالهم بعيد الأضحى

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، زيارة إلى قصر ضيافة كبار السن بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، لمشاركتهم احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، وتقديم التهنئة لهم بالعيد.

تقديم التهنئة لنزلاء دار الضيافة

وخلال الزيارة هنأ محافظ الإسماعيلية، نزلاء قصر ضيافة كبار السن بعيد الأضحى المبارك، وحرص على الاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم.



جانب من الزيارة، فيتو





تقديم كافة الدعم للنزلاء

ووجَّه المحافظ خلال زيارته، بتقديم كافة أوجه الدعم لنزلاء قصر الضيافة، وتوفير كافة احتياجاتهم، كما وجه الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل داخل الدار والمنطقة المحيطة به.

فتح الشواطئ والأندية لنزلاء دور الرعاية

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه في وقت سابق بفتح الأندية والشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية بالمجان لنزلاء قصر ضيافة كبار السن ودور رعاية الأطفال بالإسماعيلية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.