كيف تؤمّن "التموين" احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟.. ضخ 200 رأس ماشية يوميا.. احتياطي استراتيجي 6 شهور.. ورقابة صارمة على اللحم المستورد

في الوقت الذي تتسابق فيه الأسواق على رفع الأسعار مع اقتراب موسم عيد الأضحى، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم الحية والمجمدة، وسط خطة دقيقة ومدروسة تستهدف تغطية الطلب المرتفع خلال الموسم دون المساس بجودة أو أسعار المنتجات.

خطة متكاملة لتأمين اللحوم

في جولة ميدانية داخل مجزر البساتين – أحد المراكز المحورية في منظومة اللحوم التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – رصدت "فيتو " حجم الجهد المبذول، سواء في الاستيراد أو الذبح أو التوزيع، استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضخ يوميًا ما بين 170 إلى 200 رأس ماشية حية، بمتوسط وزن 200 – 240 كجم للرأس الواحدة، يتم توزيعها على المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، قائلا"هدفنا الأساسي هو الحفاظ على توازن السوق، وتوفير منتجات غذائية آمنة للمواطن بأسعار لا تتأثر بموجات الغلاء العالمية"، يقول فاروق.

إلى جانب اللحوم الحية، يتم طرح كميات يومية من اللحوم الهندية المجمدة تصل إلى 50 طنًا، وفق ما أكده المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن.

مخزون استراتيجي ضخم

"نحن لا ننتظر اللحظة الأخيرة"، بهذه العبارة أوضح "رشدي" فلسفة عمل الشركة في التعامل مع المواسم.

وأوضح أن الشركة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يصل إلى 5500 طن من اللحوم الهندية المجمدة، وأكثر من 4500 طن من الدواجن المجمدة، إضافة إلى 1500 رأس من الخراف الأورغويانية، يتم ضخها تدريجيًا وفق الطلب، أي بنحو 6 شهور.

كما أشار إلى توافر شاحنات تبريد متنقلة بعدد 30 سيارة، إلى جانب وحدات توزيع متنقلة مخصصة للوصول إلى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، خاصة خلال ذروة الشراء قبل العيد.

رقابة صحية صارمة من على اللحوم

بعيدًا عن عمليات التوزيع، هناك ما هو أهم: السلامة الصحية للذبائح، خاصة المستوردة من الخارج.

وكشف الدكتور أسامة حنا، المشرف على مجزر البساتين والثلاجات التابعة للشركة المصرية للدواجن، أن لحوم الذبائح السودانية تمر بسلسلة طويلة من الإجراءات الرقابية تبدأ من المزرعة وتنتهي بتسليمهبتسليمها إلى المستهلك.

وأكد " حنا " كل قطيع يصل إلى منطقة أبو سمبل يخضع لحجر صحي صارم لمدة 21 يومًا، وفي حال ظهور أي عرض مرضي، يتم رفض الشحنة بالكامل"، يؤكد حنا.

وتابع: أن عملية الذبح تتم في مجازر مصرية معتمدة وتحت إشراف بيطري دائم، ثم تُنقل الذبائح في شاحنات تبريد مجهزة إلى القاهرة، بمعدل 200 ذبيحة يوميًا، تخضع لفحص دقيق قبل طرحها في المنافذ.

العمل من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً

من جانبه، أشار خالد الساكت، العضو المنتدب للشركة المصرية للحوم والدواجن، إلى أن عملية التجهيز تبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا، لتكون اللحوم متوفرة في الأسواق والمنافذ في موعد أقصاه التاسعة صباحًا، مؤكدًا أن المعارض تعمل يوميًا حتى 9 مساءً، بما في ذلك أيام العطلات.

وأضاف، "نحن نغطي منافذ القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) إلى جانب أكثر من ألف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية".

كما أوضح أن الشركة تستقبل شحنات منتظمة من السودان وجيبوتي، في حين تصل كميات الدواجن البرازيلية إلى 100 طن يوميًا في الأيام العادية، وترتفع إلى 150 طنًا خلال المواسم.

الأضاحي… متوفرة وبسعر عادل

وبحسب المسؤولين، تتوفر حاليًا أكثر من 500 خروف حي داخل شادر البساتين، إلى جانب أكثر من 100 عجل، يتم بيعهم للمواطنين كأضاحٍ وفق اشتراطات صحية وأسعار مناسبة.

كما يجري طرح لحوم بلدية داخل المجازر المحلية بالقاهرة، تخضع لنفس الرقابة الصحية الصارمة المفروضة على اللحوم المستوردة.

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