"التموين" تسمح للمواطنين بشراء اللحوم بنقاط الخبز ضمن مقررات يونيو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية شراء اللحوم من منافذ الشركة باستخدام نقاط الخبز، وذلك ضمن مقررات شهر يونيو 2025.

وقالت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة تعظيم الاستفادة من الدعم وتحقيق توازن في السوق، خاصة مع دخول موسم العيد وارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأوضحت وزارة التموين أنه يمكن للمواطن التوجه لأي منفذ من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، واستخدام رصيد نقاط الخبز المتوفر لديه كرصيد مالي يُخصم من ثمن اللحوم.

صرف السلع التموينية لشهر يونيو

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر يونيو، والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، يصرفون مقرراتهم التموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو لأصحاب البطاقات كالآتي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

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