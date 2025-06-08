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رياضة

رؤوف خليف يعلق على مباراة الأهلي وباتشوكا

الأهلي وباتشوكا المكسيكي،
الأهلي وباتشوكا المكسيكي، فيتو

الأهلي، يبحث عشاق كرة القدم عن اسم معلق المباراة المرتقبة بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي وديًّا اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

معلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ومن المقرر أن يعلق التونسي رؤوف خليف على أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الودية عبر قناة أون تايم سبورت.

 

  البروفة الأخيرة للأهلي 

وتعد المباراة البروفة الأخيرة للأهلي قبل ضربة البداية المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة  خوسيه ريبييرو إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المواجهة تمثل أول ظهور للمدرب الجديد على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

كما من المتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الاخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني لمنحهم فرصة للانسجام مع الفريق من أجل الاعتماد عليهم خلال مونديال الأندية.

 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

 يمكن مشاهدة مباراة الأهلى وباتشوكا بث مباشر قبل كأس العالم للأندية 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبالأخص قناة ON SPORT 1.

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