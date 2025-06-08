6 رسائل من ريبيرو قبل الظهور الأول مع الأهلي

الأهلي، أطلق الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي الجديد، العديد من الرسائل الهامة قبل ظهوره الأول مع الفريق أمام باتشوكا في المباراة المرتقبة في الساعات الأولى من صباح غد.

ونستعرض في السطور التالية ٦ رسائل هامة للمدرب الإسباني..

• مباراة باتشوكا مهمة بالنسبة لنا، ونسعى للوصول للجاهزية الكاملة قبل افتتاح المونديال، ومنذ وصولنا إلى ميامي ونحن نعمل من أجل التعرف على قدرات اللاعبين.

• نريد تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية والوصول لمرحلة متقدمة، وسوف يكون تركيزنا على كل مباراة بشكل مستقل، خصوصا أن عدد المباريات محدود، لكن لقاء الافتتاح بالتأكيد يحظى بأهمية كبيرة، والفوز به يمنحنا دوافع للاستمرار بشكل أفضل.

• اختيار التشكيل بشكل عام يجري العمل عليه من خلال تحليل أداء اللاعبين، والمجموعة المناسبة لكل مباراة، ومباراة باتشوكا مهمة لرؤية اللاعبين على أرض الواقع.

• أعرف لاعبي الأهلي جيدًا بعدما درستهم بشكل جيد عند اللعب ضدهم في وقت سابق، وبعد المباراة الودية سوف يصل الفريق إلى 12 حصة تدريبية، وهو عدد مناسب للوقوف على كل التفاصيل.

• الجهاز الفني يثق في قدرات اللاعبين الجدد لأنهم في حالة مثالية للمشاركة في ظل خبراتهم الكبيرة، وهم يرغبون في تحسين الأداء والإضافة للقوام الخاص بالمباريات

• انتظر مشاركة أحمد مصطفى زيزو في التدريبات، وأن جميع اللاعبين في القائمة لهم دور مهم في الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديًّا اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

وتعد المباراة البروفة الأخيرة للأهلي قبل ضربة البداية المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المواجهة تمثل أول ظهور للمدرب الجديد على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

كما من المتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الاخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني لمنحهم فرصة للانسجام مع الفريق من أجل الاعتماد عليهم خلال مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلى وباتشوكا بث مباشر قبل كأس العالم للأندية 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبالأخص قناة ON SPORT 1.

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