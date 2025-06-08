الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

 استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية

 استمرار تدفق الأقماح
 استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى  حيث  ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

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ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية ان ما تم توريده  الأمس من الأقماح بلغ  ١٣١ طن و٣٧٠ كيلو  ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن  ٥٩٢٦٨٧ طن و٠٢٥ كيلو جرام إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين أهمية الإلتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأقماح المحلية من مواقع التجميع إلي المواقع التخزينية ويتم إثبات حركة الأقماح المحلية المنقولة يوميا في سجل حركة مركز التجميع والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة مع اثبات هذه الكمية المنقولة بسجل حركة الصومعة المنقول اليها.

 

تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة نولون نقل  الأقماح من الشون المطابقة للمواصفات والتي تستخدم مراكز التجميع إلى الصوامع التي يتم التخزين بها وذلك وفقا لمحاضر التسليم الصادرة من مديريات التموين والمعتمدة من مدير المديرية وطبقا لفئات النقل المعتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

بينما أضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياة فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدان فى 47 تجميعة بمراكز ( الزقازيق، القنايات، ههيا، الابراهيمية، ابو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر ) 

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موضحا ان الاصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح  ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى (  مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس15، سخا 96) حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض  والآفات وخاصة الأصداء 

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محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظة الشرقية اللمهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية شون وصوامع الشرقية

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