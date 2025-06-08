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اقتصاد

خطوات الحصول على قرض بضمان وديعة فى البنك الزراعي والأوراق المطلوبة

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول كيفية الاقتراض بضمان وديعة في حسابات العميل بالبنك.

وقال مسئولو البنك الزراعي إن هناك عددا من الشروط والمستندات اللازمة لإتمام عملية الاقتراض بضمان الودائع.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة في إتمام عملية الإقراض مقابل رهن الودائع في البنك الزراعي ما يلي:

المستندات المطلوبة:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

 

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن الفرق بين حسابي المعاش والتوفير.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن حساب المعاش يكون حسابًا جاريًّا للمعاشات بينما حساب التوفير منفصل عنه.

 

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة.

وفي السياق ذاته يبحث عملاء البنك الزراعي عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون فتح حساب بنكي. 

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أنه يمكن بالفعل إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون الاحتياج إلى فتح حساب بنكي للعملاء.

وتتعدد استخدامات بطاقة ميزة الزراعي من خلال التالي:

استخدمها في المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.
- سحب من الـ ATM ونقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية.
- سداد  المشتريات من خلال الـPOS في كافة المحال التجارية.
- متاحة للجميع من 15 سنة ولا تحتاج إلى فتح حساب بنكي.
- تقبل كافة التحويلات.. وتدعم الشمول المالي.

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