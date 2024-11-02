صحة أسيوط تشن حملة مفاجئة على المستشفيات لمتابعة الخدمات وتقييم الأداء

شنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، حملة متابعة مفاجئة على المنشآت الصحية وذلك لمتابعة الأداء، وتقييم مستوى الخدمة الصحية، والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها.

جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل فرق من إدارة الطب العلاجي بالتنسيق مع إدارة التفتيش المالي والإداري والتمريض والتفتيش الفني لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع.



حيث ترأس الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط يرافقه دكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط ودكتور احمد عباس الشلح مدير الترصد بالمديرية ودكتورة أمل دويني من إدارة العلاج ونجلاء محروس مفتش مالي وإداري وساوي سيد مشرفة تمريض بالمديرية، مستشفيات القوصية المركزي، ومنفلوط الصحة الإنجابية وصدر أسيوط وتلاحظ إقبال من المواطنين على الاستقبال العام بالإضافة إلى ملاحظة عدد من السلبيات الفنية والإدارية ببعض المستشفيات.

تفقد رئيس واعضاء الحملة خلال جولاتهم علي المستشفيات أقسام الاستقبال العام وبنوك الدم والأشعة والعنايات والمبتسرين والأطفال والعمليات والغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفيات.

تقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع



وقامت اللجنة بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع والتقت بعض المواطنين من مرافقين ومرضى مترددين علي استقبال تلك المستشفيات لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.



أسفرت الجولات عن إصلاح بعض السلبيات التي تم ملاحظتها أثناء المرور وقبل المغادرة من المستشفيات.

من جانبه، أكد دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط على استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لرصد وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.

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