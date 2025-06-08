حملات العيد بأسيوط، ضبط لحوم فاسدة وأضاحي مذبوحة خارج المجازر ومئات المخالفات

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للغش التجاري أو التلاعب في السلع والأسعار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول السلع إليهم بجودة مناسبة وسعر عادل.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة بالتنسيق مع الإدارات الفرعية، شنت حملات موسعة شملت مختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب عدد من المخالفات التموينية التي شملت الأسواق والمخابز البلدية.

ضبط 220 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 220 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكمية أخرى من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لا تهاون مع من يعرض صحة المواطنين للخطر.

كما شملت الحملات التفتيشية المرور على المحال التجارية والأسواق العامة بأسيوط، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المعروضة للبيع بدون فواتير، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفات المتنوعة، منها محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى غلق بعض الأنشطة التموينية لمخالفتها الاشتراطات.

تحرير 416 محضرًا تموينيًا متنوعًا

وفيما يخص المخابز البلدية، كشف محافظ أسيوط عن تحرير 416 محضرًا تموينيًا متنوعًا، تركزت في مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، إلى جانب توقف جزئي لبعض المخابز، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وامتناع بعض أصحاب المخابز عن تسليم بونات صرف الخبز للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على أن الحملات مستمرة على مدار أيام العيد لضمان التزام الجميع بالقوانين والضوابط، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري، حماية لجمهور المستهلكين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الخط الساخن للمحافظة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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