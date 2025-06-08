الأحد 08 يونيو 2025
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رياضة

ظهور الوجوه الجديدة، تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة باتشوكا

الأهلي
الأهلي

الأهلي،استقر الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي على تشكيل الفريق لمواجهة باتشوكا الودية التي تأتي استعدادا لمواجهة انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة باتشوكا الودية 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - نيتس جراديشار - طاهر محمد طاهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديًّا اليوم الأحد ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

تريزيجيه
تريزيجيه

مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

وتعد المباراة  البروفة الأخيرة للأهلي قبل ضربة البداية المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة  خوسيه ريبييرو إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المواجهة تمثل أول ظهور للمدرب الجديد على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

كما من المتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الاخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني لمنحهم فرصة للانسجام مع الفريق من أجل الاعتماد عليهم خلال مونديال الأندية.

 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

 يمكن  مشاهدة مباراة الأهلى وباتشوكا بث مباشر قبل كأس العالم للأندية 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبالأخص قناة ON SPORT 1.

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