محمد علي بن رمضان ينتظر ظهوره الأول مع الأهلي

الأهلي، يترقب محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، تسجيل ظهوره الأول بقميص القلعة الحمراء، وذلك خلال المباراة الودية المقرر لها أمام فريق باتشوكا المكسيكي، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بن رمضان قد انضم إلى صفوف القلعة الحمراء قادما من فريق فرينكافورسي المجرى، في إطار تدعيمات الفريق لكأس العالم للأندية الموسم الجديد.

موعد مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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