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سياسة

قديس المغارة وبطريرك الرحمة، قصة البابا ميخائيل الـ68

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا ميخائيل الأول، البطريرك الثامن والستين من بطاركة الكنيسة، الذي تنيّح عام 818 للشهداء (25 مايو 1102 ميلادية)، بعد أن قضى سنوات حبريته في الزهد والخدمة والعطاء.

 

قصة البابا ميخائيل

ولد البابا ميخائيل في بيت تقوى وعلم، وتأدب منذ صغره بكتب الكنيسة حتى حفظ أكثرها. دفعه شغفه بالعبادة إلى ترك العالم والالتحاق بدير القديس مقاريوس الكبير في وادي النطرون، حيث ترهبن وسلك حياة النسك والتقشف. وبعد سنوات من الرهبنة، رسم قسًا، ثم انسحب إلى مغارة في منطقة سنجار، حيث عاش أكثر من عشرين عامًا في عزلة وجهاد روحي شديد، حتى ذاعت فضائله بين الناس.

في عام 809 للشهداء (9 أكتوبر 1092 م)، تم اختياره ليتولى كرسي مارمرقس، بعد أن أقر بالإيمان الأرثوذكسي وتعهد بافتقاد كنائس الإسكندرية وإكليروسها، ومكافحة السيمونية – وهي شراء المراكز الكنسية بالمال – متأسيًا في ذلك بتعاليم الكنيسة ورسالة القداسة.

عمل البابا ميخائيل على إعادة الكنائس والأديرة التي استحوذ عليها سلفه البابا عبد المسيح، مثل كنيسة المعلقة، وكنيسة مرقوريوس أبي سيفين، والسيدة العذراء بحارة الروم، والملاك ميخائيل بالجيزة، ودير الشمع ودير الفخار، وأعادها إلى حضن الكنيسة.

تميزت خدمته بالزهد والكرم، فلم يكن يقتني مالًا لنفسه، بل كان يخصص أغلب إيرادات الأديرة لإطعام الفقراء والمساكين، وسداد الضرائب عن العاجزين. كما قام بتجديد الأواني والكتب الكنسية من ماله الخاص، وكان حريصًا على وعظ الشعب وتعليمه باستمرار.

دامت حبريته تسع سنوات وسبعة أشهر وسبعة عشر يومًا، قضاها في حياة روحية حافلة بالعطاء والتجرد، إلى أن أسلم روحه بين يدي الرب الذي أحبه، تاركًا سيرة زكية ما زالت تضيء صفحات التاريخ الكنسي.

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