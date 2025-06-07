أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة.. فتح باب التقدم لحجز 1800 قطعة أرض صناعية.. تراجع أسعار الزيوت والسكر العالمية في مايو 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.



وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

أعلنت وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لـ 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 90.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.2 % والعرب على 4.9 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تحديث جديد يتم استخدامه مرتبط بجودة التنزيل التلقائى للصور ومقاطع الفيديو في المحادثات.

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال “ميلاد” خلال تصريحات تليفزيونية: إن هناك مؤشرات قوية لاحتمال صعود الذهب عالميًا في ظل استمرار التوترات العالمية والجيو سياسية بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الرئيسة، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري في الأسواق المصرية، بالتزامن مع إجازة البنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ليترواح سعر صرف الدولار بين 49.56 جنيه، و49.67 جنيه للشراء، و49.66 جنيه و49.77 جنيه للبيع.

كشفت منظمة الأغذية والمشروبات عن مفاجأة فى أسعار السلع العالمية خلال الشهر الماضي، حيث تراجعت بعض السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر.

يتسائل العديد من عملاء البنك الأهلي عن مدى إمكانية تفعيل بطاقات إصدار جديد أو بدل تالف من ماكينات الصراف الآلي ATM.

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