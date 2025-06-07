هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يجيب

أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال “ميلاد” خلال تصريحات تليفزيونية: إن هناك مؤشرات قوية لاحتمال صعود الذهب عالميًا في ظل استمرار التوترات العالمية والجيو سياسية بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ارتفاع سعر أوقية الذهب

وأكد أن الظروف والعوامل العالمية الحالية قد تؤدي إلى صعود سعر أوقية الذهب عالميا إلى 3500 دولار، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على السوق المحلي ويدفع الأسعار للارتفاع مجددًا.

ولفت إلى أن السوق المحلي بدأ يشهد الفترة الأخيرة عودة تدريجية لحركة الشراء خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيا، ناصحا المواطنين الراغبين في الاستثمار أو الادخار بعدم الانتظار طويلا والشراء في الوقت الحالي ،لأن التوقعات تشير إلي صعود أسعار الذهب الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، من جديد بنحو 5 جنيهات منتصف حركة تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4655 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37250 جنيها.

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