تراجع أسعار الزيوت والسكر العالمية في مايو 2025

كشفت منظمة الأغذية والمشروبات عن مفاجأة فى أسعار السلع العالمية خلال الشهر الماضي، حيث تراجعت بعض السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر.

كما تشير التوقعات إلى تحركات ملحوظة فى أسعار السلع العالمية خلال الشهور المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الأولية على مستوى العالم تراجعًا بنسبة 12% في عام 2025، ثم بنسبة 5% إضافية في عام 2026، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي.

تراجع أسعار الزيوت والسكر

وجاءت أبرز التحركات الإيجابية بانخفاض فى السلع خلال الشهر الأخير، حيث تراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.7% مقارنة بشهر أبريل، وخسر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 2.6%، بينما ارتفعت أسعار الأرز 1.4%، وذلك وفقا لمؤشرات منظمة الأغذية العالمية.

وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء التابع للفاو، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 127.7 نقطة في مايو، بانخفاض قدره 0.8% عن أبريل.

معدلات التضخم العالمي

كشف تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، الصادر عن البنك المركزي المصري، أن النمو العالمي شهد تباطؤ خلال الربع الأول من عام 2025، ليسجل متوسط 2.5%، موضحا أن هذا التراجع يرجع إلى انخفاض الطلب العالمي وضعف أداء الصناعات التحويلية، واستمرار الاضطرابات. الجيوسياسية.

وقال إن معدل التضخم العالمي بلغ 2.7% في المتوسط، خلال الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى اقترابه التدريجي من مستهدفات البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات، لافتا إلى أن معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة بلغ 2.5%، بينما سجلت الاقتصادات الناشئة 3.2%.

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