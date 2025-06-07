ما مصير الدولار أمام الجنيه المصري في الأسواق بعد إجازة عيد الأضحى؟

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الرئيسة، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري في الأسواق المصرية، بالتزامن مع إجازة البنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ليترواح سعر صرف الدولار بين 49.56 جنيه، و49.67 جنيه للشراء، و49.66 جنيه و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

يترقب المصريون أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، باعتباره محركا أساسا لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج.

صافي الأصول الأجنبية لمصر

وكانت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري أظهرت تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 1.5 مليار دولار خلال أبريل الماضي، بالتزامن مع موجة خروج للأموال الساخنة أججتها التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري حوالي 13.5 مليار دولار في أبريل مقابل 15 مليار دولار في مارس، موزعة بواقع 11.9 مليار دولار فائضا لدى البنك المركزي و1.6 مليار دولار فائضًا لدى البنوك التجارية، بحسب البيانات الرسمية على موقع البنك المركزي المصري.

وصافي الأصول الأجنبية يمثل الفرق بين الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري (بما في ذلك الودائع والمدخرات بالعملات الأجنبية)، والتزاماته الخارجية.

متوسط صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

جاء أعلى سعر للدولار في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في 4 بنوك هما «كريدي أجريكول» و«تنمية الصادرات» و«أبوظبي الأول» و«البركة» ليسجل نحو 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر للدولار في بنوك «اتش اس بي سي» و«بنك نكست» و«التعمير والإسكان» نحو 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر في البنك «الأهلي المصري» «بنك مصر» بنحو 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار في بنوك «الشركة المصرفية» و«الأهلي المتحد» نحو 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك «التنمية الصناعية» 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

بدوره، سجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، وفي بنك «قطر الوطني» سجل الدولار نحو 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر للدولار في بنوك «أبوظبي التجاري» و«الكويت الوطني» و«المصرف المتحد» و«العقاري المصري العربي» نحو 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع،

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 56.03 جنيه، و56.57 جنيه للشراء، و56.65 جنيه و57.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه

بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.18 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.24 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك «الأهلي المصري» نحو 12.59 للشراء، و13.63 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 13.59 جنيه للشراء و13.65 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 161.03 جنيه للشراء، و162.15 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 161.83 جنيه للشراء و162.21 جنيه للبيع.

تحويلات المصريين في الخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، لتسجل قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2025، لترتفع بنحو 82.7% بعد مرور عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024، لتصل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم.

وشهد الربع الثالث من العام المالي الجاري، ارتفاعا ملحوظا في قيمة التحويلات، حيث وصلت إلى 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ5.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو سنوي 86.6%.

توقعات الدولار أمام الجنيه

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد، أن يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، في ظل تحسن الاقتصاد وزيادة الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، بجانب زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى ضعف الدولار عالميا.

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