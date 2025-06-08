من رضا عبد العال إلى زيزو.. نجوم أشعلوا الجدل بانتقالهم بين الأهلي والزمالك.. وقائمة بأبرز انتقالات اللاعبين بين القطبين

في كرة القدم، يمكن أن تغفر الكثير من الأخطاء داخل الملعب، من تمريرة خاطئة إلى هدف ضائع، إلا أن هناك خطيئة تبقى محفورة في ذاكرة الجماهير لا تمحى بسهولة وهي الانتقال من ناد إلى غريمه التقليدي، خاصة اذا كانت الأندية ذات الشعبية الكبيرة.

و تمثل العلاقة بين الأهلي والزمالك واحدة من أشد المنافسات في تاريخ الكرة، ما يجعل انتقال أي لاعب بين القطبين حدثا استثنائيا يشبه "الزلزال الكروي" الذي يثير جدلا جماهيريا واسعا.

وشهد تاريخ الكرة المصرية عددا من اللاعبين الذين خاضوا تجربة اللعب بقميصي الأهلي والزمالك خلال مسيرتهم، بعضهم ترك بصمة واضحة مع الفريقين، واخرون واجهوا صعوبات في إثبات الذات بسبب ضغوط الجماهير.

الأهلي يتعاقد مع زيزو

وكانت أخر الانتقالات بين قطبي الكرة المصرية، هي انتقال أحمد مصطفي زيزو إلي النادي الأهلي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وكان النادي الأهلي أعلن الجمعة عن تعاقده مع أحمد زيزو لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

وخلال السطور القادمة ترصد فيتو لكم ابرز انتقالات اللاعبين من الأهلي إلي الزمالك والعكس.

لاعبون دافعوا عن ألوان الأهلي ثم انتقلو إلى الزمالك

جمال عبدالحميد.

أيمن شوقي

محمد عبد الجليل

حسام حسن

إبراهيم حسن

فيليكس

إبراهيم سعيد

أسامة حسن

أحمد مجدي

شريف أشرف

محمد عبد الله

هاني سعيد

حسن مصطفى

حسين ياسر المحمدي

عصام الحضري

أحمد حسن

عبد الله السعيد

أحمد حمدي

ناصر ماهر

لاعبون دافعوا عن ألوان الزمالك ثم انتقلو إلى الأهلي

رضا عبد العال

مجدي طلبة

إسلام الشاطر

نادر السيد

طارق السعيد

محمد صديق

المعتز بالله إينو

هاني العجيزي

صبري رحيل

مؤمن زكريا

أحمد حمودي

ياسر إبراهيم

محمود كهربا

إمام عاشور

أشرف بن شرقي

أحمد السيد زيزو

زيزو يصل ميامي للالتحاق ببعثة الأهلي في أمريكا

وصل أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للانضمام إلى بعثة النادي الأهلي، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديا، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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