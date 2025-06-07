السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي ينشر جلسة تصوير لـ زيزو بتيشرت الفريق من ميامي

أحمد السيد زيزو،
أحمد السيد زيزو، فيتو

 نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جلسة تصوير لـ أحمد السيد زيزو بتيشرت الفريق في مدينة ميامي الأمريكية وعلق عليها “ أجمل من الموناليزا.. أحمد مصطفى زيزو أهلاوي”. 

ووصل، اليوم،  أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية،  للانضمام إلى بعثة النادي الأهلي، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

 وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديا، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

 ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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