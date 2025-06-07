الفرق الأفريقية تدخل كأس العالم للأندية 2025 برقم غير مسبوق.. الأهلي بصفقات نارية.. والترجي بخبرات مدربه ولاعبيه.. ومهمة صعبة للوداد

بدأت الأندية الأفريقية الكبرى في الاستعداد لتقديم أداء استثنائي خلال كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية من 15 يونيو الحالي وإلى 13 يوليو المقبل.

4 أندية أفريقية في كأس العالم للأندية 2025

حيث تشارك 4 أندية أفريقية لأول مرة في تاريخ مونديال الأندية وهي، الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ثنائي أفريقي تأهل لنهائي مونديال الأندية سابقا

لم تنجح القارة الأفريقية في حصد لقب عالمي على مستوى الأندية أو المنتخبات، حيث كان أبرز إنجازاتها وصول منتخب المغرب إلى المركز الرابع في مونديال 2022، وتأهل مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وهناك آمال للأندية الأفريقية في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد، مدعوما بصفقات كبرى تم التعاقد معها من أجل الظهور بشكل قوي في المونديال.

طموح الأهلي مدعوم بصفقات نارية

عزز النادي الأهلي صفوفه بصفقات كبرى استعدادًا للمونديال، بعد تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو مدربًا خلفًا للسويسري مارسيل كولر، مع تغييرات واسعة في الجهاز الفني.

وضم الفريق 6 لاعبين جدد، أبرزهم أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، وحمدي فتحي، إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان، والحارس محمد سيحا، وأحمد رمضان بيكهام، مع عودة المالي أليو ديانج من الإعارة.

ويطمح الأهلي، الحاصل على المركز الثالث 4 مرات في بطولة كأس العالم للأندية، لتحقيق إنجاز تاريخي، بداية من مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي في مباراة الافتتاح، فجر يوم 15 يونيو الحالي.

عصر جديد لنادي الوداد مع بنهاشم وصفقات قوية

بدأ نادي الوداد المغربي استعداداته بتعيين محمد أمين بنهاشم مدربًا خلفًا للجنوب أفريقي رولاني موكوينا، مع تدعيم الصفوف بصفقات أبرزها المخضرم نور الدين أمرابط، وحمزة هنوري، والبوركيني ستيفان عزيز كي صانع ألعاب يانج أفريكانز التنزاني.

ويواجه الوداد البيضاوي مجموعة صعبة تضم يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والعين الإماراتي، لكنه يطمح لتقديم أداء مميز يعكس تاريخه العريق.

الترجي التونسي يراهن على ماهر الكنزاري وخبرات لاعبيه

استعاد نادي الترجي التونسي توازنه تحت قيادة مديره الفني ماهر الكنزاري، محققا ثنائية الدوري والكأس المحلية.

ورغم ضم صفقة واحدة فقط، وهي يونس راشد من الترجي الجرجيسي، يعول الفريق على خبرة الكنزاري في مواجهة مجموعة قوية تضم تشيلسي الإنجليزي،وفلامنجو البرازيلي، ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

كما يضم الترجي لاعبين أصحاب خبرات مثل يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي وياسين مرياح ومحمد أمين بن حميدة وبشير بن سعيد والبرازيليين يان ساس ورودريجو رودريجيز.

أفكار كاردوزو تقود طموحات صن داونز

يعتمد فريق صن داونز الجنوب أفريقي على أسلوب مدربه البرتغالي ميجيل كاردوزو، الذي يركز على الدفاع المحكم، رغم شهرة الفريق بأسلوبه الهجومي الشبيه بالطريقة البرازيلية.

ووصل الفريق الملقب بالبرازيليين لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، لكنه خسر أمام بيراميدز.

ويراهن صن داونز على لاعبيه مثل البرازيلي لوكاس ريبيرو، وإكرام راينرز، وتشريق ماثيوس، وبيتر شالويلي، وحارس المرمى رونوين ويليامز، في مجموعة تضم بوروسيا دورتموند الألماني، وأولسان الكوري الجنوبي، وفلومينيسي البرازيلي.

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن عدم مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار رونالدو إلى أنه تلقى العديد من العروض للمشاركة في البطولة، لكنه قرر عدم المشاركة بعد التفكير في المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "لقد تم تقريبًا اتخاذ القرار بأني لن أشارك في كأس العالم للأندية، رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات لكن عليك أن تفكر على المدى القصير والمتوسط والطويل".

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