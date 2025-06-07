السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

بعد زيزو، ثنائي جديد ينضم لقائمة غيابات الأهلي أمام باتشوكا

الأهلي
الأهلي

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديا ، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 وكان مصدر داخل الأهلي حسم الجدل بشأن موقف زيزو لاعب الفريق الجديد، بشأن التواجد من عدمه في ودية باتشوكا المكسيكي، المقرر لها الأحد، حيث تأكد غياب اللاعب عن المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية. 

وبعد تأكيد غياب زيزو أمام باتشوكا، ينضم الثنائي إمام عاشور ووسام أبوعلي لقائمة غيابات الأهلي لمواجهة الفريق المكسيكي. 

ويغيب عاشور عن الأهلي بسبب  تعرضه لإصابة عضلية حيث فضل الجهاز الفني إراحته خوفا من تفاقم الإصابة وتجهيزه لمباراة انتر ميامي، بينما يغيب أبو علي لتواجده بمعسكر منتخب فلسطين لمواجهة عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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الأهلي النادي الأهلي باتشوكا المكسيكي زيزو إمام عاشور

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