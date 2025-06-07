دعم مصري للمهندي في أزمة انتخابات الدولي لتنس الطاولة وموقف مثير للدهشة من مشرف

ضربت أزمة كبيرة انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، والتي جرت يوم 27 مايو الماضي، والتي توقفت بعد حالة الارتباك التي طالت عملية التصويت.

أزمة التصويت في انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

هذا الارتباك جاء بعد أن كانت نتيجة التصويت الإلكتروني تشير إلى تقدم السويدية بيترا سورلينج على القطري خليل المهندي بنتيجة (104-102).

واعترض الجانب القطري على نتيجة التصويت في الانتخابات، بسبب اختلاف عدد الأصوات عن ممثلي الاتحادات الحاضرة في الانتخابات، مؤكدين أن النتيجة الحقيقية تشير إلى تقدم مرشحهم خليل المهندي بفارق 11 صوتا.

كما شهدت العملية الانتخابية حالة من الفوضى أسفرت عن توقف إعلان النتيجة وعملية التصويت بشكل عام، لحين اتخاذ قرار نهائي من جانب مسئولي الاتحاد الدولي.

الاتحاد المصري يقف إلى جانب خليل المهندي

موقف الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، يدعم المرشح القطري خليل المهندي ويؤيده، وذلك على عكس موقف علاء مشرف عضو الاتحاد الدولي لتنس الطاولة الذي اعترف بفوز بيترا سورلينج.

موقف مثير للجدل والدهشة من علاء مشرف

علاء مشرف عضو الاتحاد الدولي أصدر بيانا وأكد من خلاله دعمه لفوز السويدية بيترا سورلينج، لكن المثير للدهشة هو أن مشرف نفى علاقته بالاتحاد المصري لتنس الطاولة، على الرغم أن ترشحه لعضوية الاتحاد الدولي جاء بدعم وخطاب من الاتحاد المصري.

بيان علاء مشرف

وجاء نص بيان علاء مشرف عضو الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، كالتالي:

في ضوء الرسالة التي عممها الاتحاد المصري لتنس الطاولة والرسائل المماثلة من اتحادات أخرى تحظى باحترام كبير، أشعر أنه من الضروري توضيح موقفي الشخصي بصراحة وصدق.

ولم يكن لدي أي دور في إعداد أو إعادة توجيه رسالة الاتحاد المصري لتنس الطاولة (ETTF)، ولا أشارك الآراء المعبر عنها في تلك الرسالة.

وأعترف تماما أن ببترا سورلينج كرئيس منتخب لـ ITTF لفترة 2025-2029 وأحترم نتيجة الانتخابات.

ولقد كان تصويتا قريبا نتيجته 104 مقابل 102، وأفهم أن مثل هذه النتيجة يمكن أن تترك العواطف مرتفعة، لطالما احترمت وما زلت أحترم خليل المهندي وخدمته الطويلة لرياضتنا.

ولا بد أن النتيجة، التي تحدث بشكل خاص في وطنه، كانت صعبة. ومع ذلك، لا يمكن أن تأتي العواطف على حساب الإجراء.

كما أدرك تماما روح التضامن الوطني والعربي والإقليمي وأقدرها تماما، وقطر دولة تحظى باحترام كبير، والعلاقات القوية بين بلداننا معروفة جدا، وأفهم أن العديد من هذه الرسائل الأخيرة قد تكون مدفوعة بهذا الشعور المشترك بالهوية والولاء، ولكن بينما أحترم ذلك بشدة، أعتقد أيضا أن هذا التضامن لا ينبغي أن يتجاوز القواعد والإجراءات التي تحمي رياضتنا ومؤسساتها.

وأود أيضا أن أتناول حقيقة أن رسالة الاتحاد المصري قد وقعها الرئيس أشرف حلمي، وهو صهري، ربما وجد البعض صعوبة في فهم هذا، وأعتقد أن أفعاله كانت مدفوعة بإلمام محدود بقواعد وإجراءات الاتحاد الدولي (ITTF)، وربما بعض الضغوط، ومع ذلك، لم أكن متورطا ولا على علم، ولا ينبغي أن ينعكس موقفه على موقفي.

كما أنا ممتن حقا للزملاء القلائل الذين اختاروا الوثوق بي على الرغم من هذه الصلة الشخصية، هذا النوع من الثقة، في مثل هذه اللحظة الحساسة، يعني الكثير بالنسبة لي.

وأفهم أيضا أولئك الذين وجدوا صعوبة في تصديق ذلك، ولا يمكنني إلقاء اللوم عليهم، لكن أولئك الذين وقفوا بجانبي من الآن فصاعدا هم في فئة خاصة بهم.

مشرف يطالب المهندي باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية

وإذا اختار خليل المهندي الطعن في النتيجة، يحق له بالطبع متابعتها من خلال محكمة التحكيم الرياضية، هذا هو المسار المناسب في فهمي، علاوة على ذلك، فإن بيانات البريد الإلكتروني هذه مهما كانت صادقة لا تحمل وزنا قانونيا.

وأريد أن أؤكد أنني أتصرف بشكل مستقل، ولم تتأثر قراراتي المهنية أبدا بالروابط الشخصية أو الوطنية، على الرغم مما قد يفترضه البعض، وهذا لن يتغير.

وأعتقد أن الوقت قد حان لقلب الصفحة، وانتهت الانتخابات الرئاسية، ونحن مدينون لرياضتنا بالمضي قدما، ودعم القيادة المنتخبة، والتركيز على الوحدة والتقدم، ما زلت ملتزما بالقيام بذلك بالضبط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.