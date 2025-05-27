الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

تضارب في الأصوات، ارتباك في انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

الاتحاد الدولي لتنس
الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

تنس الطاولة؛ سيطرت حالة من الارتباك على انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت الارتباك بعد أن اشارت نتيجة التصويت الالكتروني إلى تقدم السويدية بيترا سورلينج على القطري خليل المهندي بنتيجة (104-102).

واعترض الجانب القطري على نتيجة التصويت في الانتخابات بسبب اختلاف عدد الأصوات عن ممثلي الاتحادات الحاضرة في الانتخابات، مؤكدين ان النتيجة الحقيقية تشير إلى تقدم مرشحهم بفارق 11 صوتا.

وشهدت العملية الانتخابية حالة من الارتباك والفوضى أسفرت عن توقف إعلان النتيجة وعملية التصويت بشكل عام لحين اتخاذ قرار نهائي من جانب مسئولي الاتحاد الدولي 

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