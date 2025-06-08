مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

مسجد الغمامة اليوم معلم تاريخيّ يقصده زوَّار المدينة المنورة، وتقام فيه الصلوات المفروضة، وتُفتح أبواب مسجد الغمامة من الساعة الـ 10:00 صباحًا وتُغلق الساعة الـ 12:00 صباحًا. ولمسجد الغمامة العديد من القصص والروايات التي تروى حوله.

وفي السطور التالية نستعرض معكم مسجد الغمامة وسر التسمية وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية.

مسجد الغمامة وسر التسمية وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية، فيتو

الموقع والمكان

يُعد موقع مسجد المصلّى (الغمامة) آخر المواضع التي ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى فيه صلاة العيد حتى توفاه الله، ويقع المسجد على بعد 200م من ساحات المسجد النبوي اليوم، وقد كان مصلىً نبويًّا يخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصلي بالناس صلاة العيد والاستسقاء يكتنز في زواياه وباحاته عددًا من أحداث السيرة وعبق التاريخ الحضاري للمسلمين.

أسماء مسجد الغمامة

اشتهر المسجد باسم مسجد المصلى أي مكان صلاة العيدين والاستسقاء، واشتهر تسميته مؤخرًا بمسجد الغمامة، لكونه مكان صلاة الاستسقاء لرسول الله ﷺ، وقيل: إن غمامة ظللت رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، من الشمس في هذا المكان وهو يصلي الاستسقاء.

والمراد بالمصلى هو الميدان الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي الشريف، وكان يُعرف أيضًا بالمناخة، وهو سوق المدينة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وصلاةَ الاستسقاء في عدة مواضع مِن هذا الميدان، كما صلى فيه صلاةَ الغائب على النجاشي ملكِ الحبشة.

لمحات من عمارة مسجد الغمامة

أنشأ المسجد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما كان واليًا على المدينة في القرن الهجري الأول، فقد تتبع عمر بن عبد العزيز المصليات النبوية بمحضر من كبار التابعين وبنى عليها مساجد لتحديد مكانها، ثم جدد البناء ورمم مرات كثيرة عبر تاريخه، منها: عمارة عز الدين شيخ الحرم الشريف في عصر السلطان حسن بن محمد بن قلاوون الصالحي، ثم جدده الأمير برديك المعمار.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما تم تأهيل المسجد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان آخرها وأعظمها التطوير الشامل للبناء الذي قامت به المملكة العربية السعودية فتم بناؤه وإعادة تأهيله بأعلى المعايير التي تحافظ على شكله المعماري وروحه التصميمية الفريدة. حيث تم تجديده في عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، ويتكون المسجد حاليا من مدخل بعرض 4 م وطول 26 م وتعلوه 5 قباب، ومصلى بعرض 15 م وطول 30 م، مع مئذنة أسطوانية في ركنه، وفوق الباب لوحة خضراء مكتوب فيها بخط الثلث الذهبي (مسجد الغمامة)..

مسجد الغمامة وسر التسمية وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية، فيتو

حكم زيارة المدينة المنورة ومساجدها

المدينة النبوية المنورة مَهد الإسلام؛ شرَّفها الله تعالى وفضَّلها، وجعلها من خير بقاع الأرض، ودعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهلها بالبركة، وجعلها حرمًا آمنًا؛ فعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ» متفقٌ عليه.

وتحظى المدينة المنورة بالعديد من المساجد الدينية التاريخية التي يرغب القاصي والداني في زيارتها؛ كالمسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، ونحوها.

وقد تواردت النصوص على استحباب زيارة هذه المساجد والبقاع المباركة جميعًا؛ ويزيد الاستحباب في زيارة بعض المساجد التي لها مزيد فضل وشرف، ووردت بخصوصها الأحاديث والآثار؛ منها:

- المسجد النبوي الشريف: وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشدّ إليها الرحال؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» متفقٌ عليه؛ فأفاد منع شد الرحال إلى مسجدٍ ما بقصد تعظيمه والتقرب إلى الله تعالى بالصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة.

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَذُكِرَتْ عِندَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآِلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

ويزيد على ذلك أن الصلاة فيه تعدلُ ألفَ صلاة فيما سواه من المساجد في الأجر والثواب، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» أخرجه الشيخان.

زيارة مسجد قباء

- مسجد قباء: وهو أول مسجد بُنِيَ في الإسلام، وقد شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابةَ في بنائه؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا» زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، «فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» أخرجه الشيخان.

وَعَن سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَن تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ» أخرجه ابن ماجه -واللفظ له- والترمذي والنسائي والبيهقي في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"، ووافقه الذهبي في "التلخيص".

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