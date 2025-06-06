مسجد السيدة زينب يدعو بحفظ مصر وتحرير الأقصى في صلاة الجمعة بأول أيام عيد الأضحى (فيديو)

حرص أمام مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء خطبة يوم الجمعة في أولى أيام عيد الأضحى المبارك بالدعاء بحفظ مصر وجيشها وتحرير المسجد الأقصى.

رصدت عدسة “فيتو” شعائر صلاة يوم الجمعة بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة روحانية عالية بين المصلين وتأثرهم بدعاء أمام المسجد.

وتناولت خطبة العيد فضائل العيد ومعاني الطاعة والصبر والتضحية، مؤكدة أهمية صلة الأرحام وإدخال البهجة على الفقراء والمحتاجين، والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، وتزكية النفس بالأخلاق والعبادة.

تجهيز ٦٢٤٠ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز أكثر من ٦٠٠٠ ساحة، بخلاف المساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم، وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل تجهيز الساحات بالمصليات المناسبة، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة.

واتخذت وزارة الأوقاف استعدادات قوية سواء على مستوى التنسيق مع المؤسسات المختلفة لضمان تيسير إقامة الصلاة، أو على مستوى الإعداد الفكري والتوعوي، من خلال توجيه أبنائها من الأئمة والدعاة؛ لتذكير المصلين بقيم الإحسان في المعاملة، وصون الشعيرة من الرياء، والالتزام بالضوابط الصحية والشرعية أثناء أداء مختلف مظاهر العيد.

تنبيهات وزارة الأوقاف بخصوص صلاة العيد

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

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